Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин встретится с лидерами СНГ в Петербурге 22 декабря

Президент РФ проведет неформальную встречу с лидерами СНГ в рамках заседания ЕАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами СНГ пройдёт в Санкт-Петербурге во время заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом информирует пресс-служба российского лидера.

«21−22 декабря в Санкт-Петербурге Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальной встрече лидеров стран СНГ», — сказано в релизе.

Сообщается, что с лидерами ряда стран Путин намерен провести также двусторонние встречи.

Напомним, Петербург уже не первый год становится местом проведения таких предновогодних встреч, которые проходят в неформальной обстановке.

Ранее сообщалось, что главы государств-участников СНГ на саммите в Душанбе учредили новый формат «СНГ плюс», а также предоставили Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) статус наблюдателя при сообществе.

При этом Путин также отметил, что СНГ утвердилось как авторитетное интеграционное объединение.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше