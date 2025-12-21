Путин встретится с лидерами СНГ в Петербурге 22 декабря

Встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами СНГ пройдёт в Санкт-Петербурге во время заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом информирует пресс-служба российского лидера.
«21−22 декабря в Санкт-Петербурге Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальной встрече лидеров стран СНГ», — сказано в релизе.
Сообщается, что с лидерами ряда стран Путин намерен провести также двусторонние встречи.
Напомним, Петербург уже не первый год становится местом проведения таких предновогодних встреч, которые проходят в неформальной обстановке.
Ранее сообщалось, что главы государств-участников СНГ на саммите в Душанбе учредили новый формат «СНГ плюс», а также предоставили Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) статус наблюдателя при сообществе.
При этом Путин также отметил, что СНГ утвердилось как авторитетное интеграционное объединение.