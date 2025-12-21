Ричмонд
Reuters раскрыл доклады американской разведки о намерениях Путина по Украине

Разведка Соединенных Штатов считает, что президент РФ Владимир Путин хочет «захватить всю Украину» и сделать европейскую часть бывшего Советского союза российской территорией. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщило Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с разведданными.

Разведка Соединенных Штатов считает, что президент РФ Владимир Путин хочет «захватить всю Украину» и сделать европейскую часть бывшего Советского союза российской территорией. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщило Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с разведданными.

Отмечается, что соответствующие предупреждения содержатся в докладах разведслужб США. По словам одного из источников, последнее из этих сообщений датируется концом сентября.

Похожих оценок придерживаются службы безопасности Британии и других стран Европы, заявили источники агентству.

— Команда американского президента Дональда Трампа добилась огромного прогресса в деле прекращения конфликта на Украине, — сказал представитель Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать доклады разведки Штатов.

Более половины граждан Украины готовы признать новые регионы России ради заключения соглашения о прекращении боевых действий на территории страны. Об этом 18 декабря сообщили в Службе внешней разведки РФ. В ведомстве отметили, что число таких граждан постоянно увеличивается.

