Трамп заявил, что больше не замечает женщин

Трамп рассказал, что он всегда был человеком с утонченным вкусом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поделился своим мнением о женщинах, заявив, что перестал обращать на них внимание. При этом, по его словам, он всегда был человеком с утонченным вкусом.

«Я очень эстетичный человек, поверьте мне. За исключением женщин. Меня не волнует, как выглядит женщина. Раньше я говорил: “Красивая”. Теперь меня это не волнует», — высказался глава Белого дома перед журналистами.

Американский лидер подчеркнул, что раньше он обращал внимание на красоту противоположного пола, однако после начала политической карьеры перестал замечать внешность вообще.

В интервью он отметил, что даже самая красивая женщина может пройти мимо, а он «не смотрит на неё», потому что в политической сфере чрезмерное внимание к внешности, по его мнению, является признаком «смерти».

Ранее Дональд Трамп сообщил, что словом, которое он особенно выделяет, является «пошлина». Он упомянул это во время выступления в Пенсильвании.

