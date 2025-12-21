Ричмонд
Лавров напомнил Западу закон Ньютона в ответ на угрозы санкций

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя западные санкции, заявил, что история неоднократно подтверждала принцип, согласно которому каждое действие вызывает противодействие.

Он подчеркнул, что это справедливо как для законов физики, так и для политики и дипломатии.

Высказывание прозвучало по итогам второй министерской конференции Форума партнёрства «Россия-Африка», созданного в 2019 году. В рамках этого формата уже прошли два саммита — в Сочи (2019) и Санкт-Петербурге (2023), а также первая министерская встреча в ноябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что Лавров призвал африканские страны открывать посольства в Москве.

