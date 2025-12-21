Лавров процитировал третий закон Ньютона, говоря о санкциях против России

«Жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдётся противодействие. Это и закон физики, и закон политики, и дипломатии», — заявил он.
Лавров отметил, что тема санкций США и ЕС на форуме подробно не обсуждалась. Он добавил, что российская сторона сосредоточена на согласовании рабочих механизмов, которые обеспечат торгово-экономические связи и сделают их независимыми от действий, нарушающих международное право.
Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что на саммите Евросоюза было принято решение продлить действие всех действующих санкций против России на следующие шесть месяцев — до 31 июля 2026 года. Все 19 пакетов ограничительных мер, введённых к настоящему моменту, продлеваются единовременно в соответствии с установленной практикой.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.