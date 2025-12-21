Лавров процитировал третий закон Ньютона, говоря о санкциях против России

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что на саммите Евросоюза было принято решение продлить действие всех действующих санкций против России на следующие шесть месяцев — до 31 июля 2026 года. Все 19 пакетов ограничительных мер, введённых к настоящему моменту, продлеваются единовременно в соответствии с установленной практикой.