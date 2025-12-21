Захарова указала на уничтожение самоидентификации американцев

Тем временем министр войны США Хегсет заявил о трудностях с набором в армию в США. По данным Пентагона, среди молодых американцев наблюдается «слишком много толстых или слишком тупых людей». Выпускники школ или не умеют считать и читать, или не способны влезть даже в самую большую военную форму.