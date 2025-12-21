Ричмонд
Захарова указала на уничтожение самоидентификации американцев

Захарова: самоидентификация американцев размывается в «плавильном котле».

Источник: Комсомольская правда

Многие американцы затрудняются с определением своей национальности и избегают обсуждения этнической принадлежности. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова во время Екатерининского форума.

Дипломат рассказала, что этот нюанс в поведении граждан США, путешествующих транзитом через Китай, заметила её мама во время работы в советском консульстве в КНР. Речь идёт об американцах с очевидно неанглосансонскими именами.

«Паспорт американский, а при этом имя очевидно китайское, малайское, французское — любое», рассказала Захарова, подчеркнув, что, по рассказам её матери, многие американцы вели себя так, словно опасались обсуждать свою национальную принадлежность.

Ранее сообщалось, что 28% взрослых американцев толком не умеют читать и писать.

Также сообщалось, что граждане Соединенных Штатов Америки все чаще выбирают Россию для постоянного проживания, отмечая приверженность традиционным ценностям.

Тем временем министр войны США Хегсет заявил о трудностях с набором в армию в США. По данным Пентагона, среди молодых американцев наблюдается «слишком много толстых или слишком тупых людей». Выпускники школ или не умеют считать и читать, или не способны влезть даже в самую большую военную форму.

