Путин отправился в Санкт-Петербург, где встретится с лидерами стран СНГ

Президент России Владимир Путин в воскресенье и понедельник будет находиться с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге. В северной столице запланировано проведение очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета, а также традиционной неформальной предновогодней встречи лидеров стран СНГ.