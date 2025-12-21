Путин отправился в Санкт-Петербург, где встретится с лидерами стран СНГ

Президент России Владимир Путин в воскресенье и понедельник будет находиться с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге. В северной столице запланировано проведение очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета, а также традиционной неформальной предновогодней встречи лидеров стран СНГ.
Рабочая программа главы государства в городе на Неве стартует 21 декабря с участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие объединит руководителей государств — членов Евразийского экономического союза.
В ходе заседания планируется обсудить ключевые вопросы деятельности ЕАЭС, определить дальнейшие ориентиры углубления интеграции и развития общего рынка союза. Кроме того, участники намерены утвердить ряд важных документов, включая соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией.
Ранее Путин заявил, что Россия готова оказать содействие Туркменистану в период его председательства в Содружестве Независимых Государств в 2026 году.