Путин отправился в Санкт-Петербург, где встретится с лидерами стран СНГ

Путин в Санкт-Петербурге примет участие в заседании ВЕЭС и встретится с лидерами стран СНГ.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин в воскресенье и понедельник будет находиться с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге. В северной столице запланировано проведение очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета, а также традиционной неформальной предновогодней встречи лидеров стран СНГ.

Рабочая программа главы государства в городе на Неве стартует 21 декабря с участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие объединит руководителей государств — членов Евразийского экономического союза.

В ходе заседания планируется обсудить ключевые вопросы деятельности ЕАЭС, определить дальнейшие ориентиры углубления интеграции и развития общего рынка союза. Кроме того, участники намерены утвердить ряд важных документов, включая соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией.

Ранее Путин заявил, что Россия готова оказать содействие Туркменистану в период его председательства в Содружестве Независимых Государств в 2026 году.