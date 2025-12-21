На Западе рассказали о «невидимой войне» против России в киберпространстве

Как отмечают авторы материала, западные хакеры тайно заражают компьютерные системы в Российской Федерации и Иране.
Подчёркивается, что ключевым центром в Европе, где выполняется анализ информации, выступает Эстония. Там же проводятся учения по защите от кибератак и готовятся ответные действия.
Ранее источник из пророссийской хакерской группы Beregini, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что его группа совместно с Killnet и «Кибер Серпом» осуществила взлом базы данных украинских ВМС. Целью атаки стала информация о военнослужащих, специализирующихся на работе с безэкипажными катерами «Sea Baby», включая их имена, звания и специальности.
