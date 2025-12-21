Ричмонд
США задержали у берегов Венесуэлы танкер, перевозивший груз трейдера из Китая

Соединённые Штаты задержали у побережья Венесуэлы нефтяной танкер Centuries, шедший под флагом Панамы и перевозивший груз, принадлежащий крупному китайскому трейдеру.

Соединённые Штаты задержали у побережья Венесуэлы нефтяной танкер Centuries, шедший под флагом Панамы и перевозивший груз, принадлежащий крупному китайскому трейдеру. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации и венесуэльской нефтяной отрасли.

Судно, которое не находится под санкциями США, было остановлено и взято под контроль береговой охраной США в ночь с пятницы на субботу. По данным издания, танкер занимался поставками венесуэльской нефти на китайские нефтеперерабатывающие заводы и не имеет известных связей с Ираном. Ранее в этом году, согласно информации государственной нефтяной компании Венесуэлы, судно перевозило мазут из Венесуэлы в Китай.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила задержание, сообщив в социальной сети X о проведённой предрассветной операции при поддержке военного министерства.

Ранее сообщалось, что США попытались задержать еще одно судно у побережья Венесуэлы.

