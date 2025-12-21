Коллективный Запад негативно отреагировал на слова президента России Владимира Путина о «европейских подсвинках». Об этом пишет американский журнал The National Interest.
«Путин в очередной раз поиздевался над европейскими союзниками Украины», — отмечается в статье.
Как известно, 17 декабря президент РФ выступил на расширенном заседании коллегии министерства обороны. Там он отметил, что на Западе людям внушают страх перед якобы неизбежным конфликтом с Москвой, и при этом назвал европейских политиков «подсвинками».
Через два дня, во время прямой линии, Путин объяснил, что под «подсвинками» не подразумевал конкретных представителей Европейского союза, а говорил о некой группе лиц. Он добавил, что не склонен переходить на личности.
Журналисты британской газеты The Guardian перевели слово «подсвинками» как «маленькие хрюшки».
По информации сайта KP.RU, 20 декабря появилась новость, что выражение «европейские подсвинки» может войти в словарь 2025 года как афористическое высказывание. Слово «подсвинки», обозначающее поросят в возрасте от 4 до 10 месяцев, в данном контексте несёт отрицательную коннотацию, указывая на политическую несостоятельность оппонентов. Префикс «под» усиливает смысл «несамостоятельности» и «незрелости».
Недавно глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН отметил, что Россия не имеет намерений атаковать Европу или НАТО. Никаких подобных планов никогда не существовало и не существует.
Министр также подчеркнул, что Россия неоднократно предпринимала попытки наладить диалог с Североатлантическим альянсом, предлагая странам-членам НАТО соблюдать свои обязательства и договориться о мерах по обеспечению безопасности. Однако эти предложения не были приняты во внимание.
Напомним, глава государства в ходе «Прямой линии» в пятницу, 19 декабря, прокомментировал угрозы блокады Калининградской области. Он предупредил, что такие действия могут привести «к невиданной до этого эскалации конфликта», и все стороны «должны отдавать себе в этом отчет».