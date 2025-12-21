Ричмонд
Дмитриев дал оценку переговорам в Майами: «Конструктивные дискуссии»

Дмитриев: переговоры в США идут конструктивно, они продолжатся сегодня и завтра.

Спецпредставитель президента России, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сделал заявление по результатам первого раунда переговоров с Уиткоффом и Кушнером по Украине. Встреча проходит в Майами в настоящий момент. В комментарии для СМИ он назвал переговоры конструктивными.

«Дискуссии проходят конструктивно», — сказал Кирилл Дмитриев российским журналистам.

В переговорах с американской стороны принимают участие специальный представитель президента США Стивен Уиткофф, а также зять хозяина Белого дома, бизнесмен Джаред Кушнер.

Дмитриев отдельно подчеркнул, что до конца переговорного процесса еще далеко. Российский спецпредставитель отметил, что дискуссия с американцами продолжится в субботу и воскресенье по местному времени.

Ранее KP.RU писал, что Дмитриев прилетел в Майами на встречу с Уиткоффом и Кушнером по Украине. При этом кортеж спецпредставителя президента РФ сразу же из аэропорта направился к месту переговоров.

Сайт KP.RU следит за встречей Дмитриева с американской делегацией.

Накануне, 19 декабря, состоялась встреча делегаций от Украины, ЕС и США, на которой обсуждался мирный план, предложенный Белым домом.

