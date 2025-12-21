Ричмонд
С сайта Минюста США исчезли документы по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. По меньшей мере 16 файлов исчезли из раздела сайта министерства юстиции США, где были размещены документы по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Источник: AP 2024

Минюст США в субботу обнародовал часть материалов дела Эпштейна во исполнение ранее принятого закона, который поддержали как демократы, так и многие республиканцы в Конгрессе. Президента США Дональда Трампа подозревают в связях с Эпштейном, хотя до сих пор конкретных доказательств того, что американский лидер был замешан в насилии над несовершеннолетними, представлено не было.

По данным Ассошиэйтед Пресс, исчезнувшие файлы включали изображения картин с обнажёнными женщинами, а также фотографию, на которой была запечатлена серия снимков, разложенных на комоде и в ящиках, среди которых был снимок Трампа рядом с Эпштейном, Меланьей Трамп и давней пособницей Эпштейна Гислейн Максвелл.

В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере «в полубессознательном состоянии», после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.

