Представитель Путина раскрыл детали последних переговоров с США по Украине

Специальный представитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными державами Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры в Майами по Украине с его участием продолжатся в субботу и воскресенье по местному времени. Его слова передали СМИ.

«Дискуссии проходят конструктивно… Начались и продолжатся сегодня, также продолжатся завтра», — сказал Дмитриев российским журналистам. Слова передает ТАСС.

Ранее Дмитриев, который также возглавляет Российский фонд прямых инвестиций, сообщал, что направляется в Майами для переговоров с представителями США по урегулированию конфликта на Украине. Издание Politico писало, что во встрече в выходные в Майами участвуют делегации России и США, включая Дмитриева, спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, при этом Reuters отмечало, что переговоры проходят без участия Киева.

