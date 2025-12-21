Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций России и Африке

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, комментируя вопрос о влиянии санкций в отношении РФ и ее африканских партнеров, процитировал закон Ньютона.
— Жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдется противодействие. Это и закон физики, и закон политики и дипломатии, — высказался он в субботу, 20 декабря, по итогам второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.
Глава МИД РФ добавил, что тему санкций Соединенных Штатов и Евросоюза на форуме подробно не обсуждали. По словам Лаврова, Москва предпочитает «не сокрушаться», а сосредотачивать внимание на согласовании рабочих механизмов, которые обезопасят торгово-экономические связи и сделают их независимыми «от незаконных действий тех, кто в нарушение международного права прибегает к методам шантажа и давления».
Также министр сообщил, что Россия и африканские страны по итогам конференции договорились укреплять сотрудничество в сфере политики и безопасности, передает РИА Новости.
18 декабря Сергей Лавров рассказал, что его поразила «непосредственность» председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала Штаты не вмешиваться в «европейскую демократию».