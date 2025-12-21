Ричмонд
Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций России и Африке

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, комментируя вопрос о влиянии санкций в отношении РФ и ее африканских партнеров, процитировал закон Ньютона.

— Жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдется противодействие. Это и закон физики, и закон политики и дипломатии, — высказался он в субботу, 20 декабря, по итогам второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.

Глава МИД РФ добавил, что тему санкций Соединенных Штатов и Евросоюза на форуме подробно не обсуждали. По словам Лаврова, Москва предпочитает «не сокрушаться», а сосредотачивать внимание на согласовании рабочих механизмов, которые обезопасят торгово-экономические связи и сделают их независимыми «от незаконных действий тех, кто в нарушение международного права прибегает к методам шантажа и давления».

Также министр сообщил, что Россия и африканские страны по итогам конференции договорились укреплять сотрудничество в сфере политики и безопасности, передает РИА Новости.

18 декабря Сергей Лавров рассказал, что его поразила «непосредственность» председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала Штаты не вмешиваться в «европейскую демократию».

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
