Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций России и Африке

— Жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдется противодействие. Это и закон физики, и закон политики и дипломатии, — высказался он в субботу, 20 декабря, по итогам второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.