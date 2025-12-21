Дмитриев сообщил о конструктивных переговорах по Украине в Майами

«Дискуссии проходят конструктивно», — отметил он.
Дмитриев добавил, что встречи со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером продолжатся в субботу и воскресенье по местному времени. По его словам, обсуждения идут в рабочем формате, конкретные темы стороны уточняют между собой.
Ранее сообщалось, что Кирилл Дмитриев прилетел в Майами для проведения переговоров с представителями США. В ходе визита были запланированы встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Конкретные темы обсуждения официально не раскрывались, однако источник Reuters отмечал, что трёхсторонние контакты с украинской стороной в рамках этих встреч не предусмотрены.
