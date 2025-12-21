Ричмонд
Дмитриев сообщил о конструктивных переговорах по Украине в Майами

Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры по украинскому урегулированию, которые проходят в эти выходные в Майами. Об этом он сообщил российским журналистам.

Источник: Life.ru

«Дискуссии проходят конструктивно», — отметил он.

Дмитриев добавил, что встречи со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером продолжатся в субботу и воскресенье по местному времени. По его словам, обсуждения идут в рабочем формате, конкретные темы стороны уточняют между собой.

Ранее сообщалось, что Кирилл Дмитриев прилетел в Майами для проведения переговоров с представителями США. В ходе визита были запланированы встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Конкретные темы обсуждения официально не раскрывались, однако источник Reuters отмечал, что трёхсторонние контакты с украинской стороной в рамках этих встреч не предусмотрены.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

