Дмитриев сообщил о конструктивных переговорах по Украине в Майами

Ранее сообщалось, что Кирилл Дмитриев прилетел в Майами для проведения переговоров с представителями США. В ходе визита были запланированы встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Конкретные темы обсуждения официально не раскрывались, однако источник Reuters отмечал, что трёхсторонние контакты с украинской стороной в рамках этих встреч не предусмотрены.