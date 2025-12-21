Дмитриев назвал переговоры по Украине с Уиткоффом и Кушнером конструктивными

19 декабря в прессе появилась информация о том, что Стивен Уиткофф проведет переговоры с председателем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности ФРГ, Франции и Британии в Майами. Позже Рустем Умеров сообщил об окончании переговоров украинской делегации с представителями Соединенных Штатов и европейских стран.