Дмитриев назвал переговоры по Украине с Уиткоффом и Кушнером конструктивными

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в субботу, 20 декабря, назвал конструктивными переговоры со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.
— Дискуссии проходят конструктивно, — сообщил он журналистам, передает РИА Новости.
Кирилл Дмитриев ранее рассказал, что находится в пути в Майами.
19 декабря в прессе появилась информация о том, что Стивен Уиткофф проведет переговоры с председателем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности ФРГ, Франции и Британии в Майами. Позже Рустем Умеров сообщил об окончании переговоров украинской делегации с представителями Соединенных Штатов и европейских стран.
В тот же день американский госсекретарь Марко Рубио сказал, что самые трудные вопросы, которые связаны с урегулированием конфликта на Украине, остаются нерешенными. При этом он выразил надежду, что украинский кризис удастся урегулировать до конца 2025 года.