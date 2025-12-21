Ричмонд
Дмитриев назвал переговоры по Украине с Уиткоффом и Кушнером конструктивными

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в субботу, 20 декабря, назвал конструктивными переговоры со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

— Дискуссии проходят конструктивно, — сообщил он журналистам, передает РИА Новости.

Кирилл Дмитриев ранее рассказал, что находится в пути в Майами.

19 декабря в прессе появилась информация о том, что Стивен Уиткофф проведет переговоры с председателем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности ФРГ, Франции и Британии в Майами. Позже Рустем Умеров сообщил об окончании переговоров украинской делегации с представителями Соединенных Штатов и европейских стран.

В тот же день американский госсекретарь Марко Рубио сказал, что самые трудные вопросы, которые связаны с урегулированием конфликта на Украине, остаются нерешенными. При этом он выразил надежду, что украинский кризис удастся урегулировать до конца 2025 года.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше