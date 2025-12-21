Дмитриев оценил переговоры в Майами по Украине

Дмитриев прибыл в Майами ранее в субботу, 20 декабря. Сразу из аэропорта он отправился на переговоры с Уиткоффом и Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе.
«Дискуссии проходят конструктивно», — отметил глава РФПИ.
Дмитриев проведет в Майами ближайшие выходные. Переговоры продолжатся в воскресенье.
Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике. Об этом политик написал в своих соцсетях.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп объявил о следующем этапе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Американский президент отметил, что собирается на короткое время во Флориду, где «запланировано много встреч».