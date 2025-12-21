Публикация агентства Reuters, в которой сказано, что президент РФ Владимир Путин якобы имеет намерение «захватить Украину и частично Европу», является ложью и провокацией. С таким заявлением выступила директор Нацразведки США Тулси Габбард.
Глава американского разведывательного ведомства опубликовала гневный пост, в котором указала, что авторы публикации своими утверждениями сознательно пытаются заблокировать мирные инициативы президента США Дональда Трампа.
«Это ложь и пропаганда, которую Reuters сознательно продвигает от имени разжигателей войны», — написала Габбард.
По словам руководительницы американской Нацразведки, возглавляемое ею ведомство пришло к выводу, что Россия, напротив, всеми силами стремится избежать военного конфликта с НАТО.
Габбард также обвинила издание в разжигании истерии и поддержке эскалации со стороны НАТО и ЕС с целью втянуть Соединённые Штаты в непосредственный конфликт с РФ.
