Габбард опровергла данные Reuters о намерении России «захватить всю Украину»

Директор национальной разведки Соединённых Штатов Тулси Габбард решительно опровергла публикацию агентства Reuters, в которой со ссылкой на американские спецслужбы утверждалось о наличии у президента России Владимира Путина планов по захвату всей Украины.

Источник: Life.ru

Также в публикации говорится о якобы планах России взять под контроль части Европы, ранее входившие в состав Советского Союза. Авторы материала утверждают, что об этом свидетельствуют данные американских и европейских разведчиков.

Габбард охарактеризовала эти сведения как ложь и пропаганду. По её мнению, агентство сознательно действует в интересах сил, заинтересованных в разжигании конфликта, чтобы сорвать мирные инициативы президента Дональда Трампа по прекращению конфликта. Она заявила, что Reuters опасным образом продвигает ложную повестку, нагнетая истерию и толкая общество к поддержке эскалации.

Она также предположила, что подобный нарратив отвечает интересам НАТО и Европейского союза, которые стремятся вовлечь Соединённые Штаты в прямое военное противостояние с Россией.

Кроме того, Габбард сослалась на оценки американского разведывательного сообщества, согласно которым Россия стремится избежать полномасштабной войны с НАТО и в настоящее время не обладает возможностями для оккупации всей Украины, не говоря уже о странах Европы. Примечательно, что, хотя Reuters ссылалось на источники в разведке, высшее должностное лицо, отвечающее за эту сферу в США, данные сведения категорически отрицает.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Украина должна готовиться к продолжению боевых действий в 2026 году. Он отметил, что США находятся в некотором противоречии: с одной стороны, им нужен мир, а с другой — чтобы Украина могла дать отпор. Он подчеркнул, что отсутствие мирного урегулирования уже этой зимой будет свидетельствовать о неизбежности дальнейших боевых действий.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

