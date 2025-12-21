По мнению бывшего аналитика ЦРУ Рэя Макговерна, высказанному в эфире YouTube-канала, ключевыми целями Соединённых Штатов в настоящее время являются урегулирование украинского кризиса и восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией.
Он отметил, что в 2022 году Россия смогла воспрепятствовать планам Вашингтона по вступлению Украины в НАТО, что отражает её принципиальную позицию по этому вопросу.
Макговерн сослался на новую стратегию национальной безопасности США, опубликованную Белым домом 5 декабря, в которой мирное разрешение конфликта на Украине обозначено как коренной интерес США, а европейская политика Вашингтона предполагает в первую очередь восстановление стратегической стабильности с Москвой.
В документе также указывается, что США расходятся с европейскими партнёрами, которые, по мнению Вашингтона, питают нереалистичные ожидания относительно урегулирования на Украине, поддерживают продолжение боевых действий и нарушают демократические принципы для подавления оппозиции. США намерены противостоять такой позиции.
