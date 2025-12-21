Ричмонд
Cергей Лавров процитировал третий закон Ньютона, говоря о санкциях против России

Лавров подчеркнул, что тема санкций США и ЕС на форуме Россия — Африка подробно не обсуждалась.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя санкции Евросоюза и США, принятые против России и стран Африки, процитировал один из главных законов физики — третий закон Ньютона. Об этом он рассказал в беседе с журналистами во время встречи по итогам министерской конференции Форума партнёрства Россия — Африка.

«Жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдётся противодействие. Это и закон физики, и закон политики, и дипломатии», — отдельно отметил глава российского внешнеполитического.ведомства.

Лавров при этом подчеркнул, что тема антироссийских и антиафриканских санкций США и ЕС на форуме отдельно и подробно не обсуждалась. При этом он сообщил, что российская сторона в настоящее время сосредоточена на согласовании рабочих механизмов, которые не только обеспечат торгово-экономические связи, но и сделают их независимыми от нарушающих международное право действий.

Напомним, председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что на саммите ЕС было принято решение продлить действие всех имеющихся санкций против России на шесть месяцев — до 31 июля 2026 года. Все 19 пакетов ограничительных мер, введённых к настоящему времени, будут продлены одновременно в соответствии с установленной практикой.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше