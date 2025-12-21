Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя санкции Евросоюза и США, принятые против России и стран Африки, процитировал один из главных законов физики — третий закон Ньютона. Об этом он рассказал в беседе с журналистами во время встречи по итогам министерской конференции Форума партнёрства Россия — Африка.
«Жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдётся противодействие. Это и закон физики, и закон политики, и дипломатии», — отдельно отметил глава российского внешнеполитического.ведомства.
Лавров при этом подчеркнул, что тема антироссийских и антиафриканских санкций США и ЕС на форуме отдельно и подробно не обсуждалась. При этом он сообщил, что российская сторона в настоящее время сосредоточена на согласовании рабочих механизмов, которые не только обеспечат торгово-экономические связи, но и сделают их независимыми от нарушающих международное право действий.
Напомним, председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что на саммите ЕС было принято решение продлить действие всех имеющихся санкций против России на шесть месяцев — до 31 июля 2026 года. Все 19 пакетов ограничительных мер, введённых к настоящему времени, будут продлены одновременно в соответствии с установленной практикой.