Cергей Лавров процитировал третий закон Ньютона, говоря о санкциях против России

Лавров при этом подчеркнул, что тема антироссийских и антиафриканских санкций США и ЕС на форуме отдельно и подробно не обсуждалась. При этом он сообщил, что российская сторона в настоящее время сосредоточена на согласовании рабочих механизмов, которые не только обеспечат торгово-экономические связи, но и сделают их независимыми от нарушающих международное право действий.