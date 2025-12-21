Освобождение Красноармейска Вооружёнными силами России нанесло серьёзный удар по логистике ВСУ на запорожском и донецком направлениях. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко, подчеркнув стратегическое значение города как ключевого транспортного узла.
По его словам, следующий крупный логистический центр находится уже на территории Днепропетровской области, и потеря Красноармейска существенно ограничила возможности ВСУ на этом участке фронта.
Эксперт также отметил, что украинская сторона будет пытаться удержать позиции в районе города, поскольку его освобождение открывает российским войскам широкие оперативные перспективы для продвижения как на север, так и на запад.
Ранее сообщалось, что Зеленский решил заменить главу воздушного командования «Юг» из-за ударов по Одессе.
