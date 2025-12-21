В Белоруссии раскрыли причину милитаризации стран Евросоюза

Рост расходов на оборону и иные военные программы, по мнению белорусской стороны, свидетельствует о стремлении стран Евросоюза усилить свое влияние в Восточной Европе. Такую оценку в комментарии телеканалу СТВ дал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко.
В материале телеканала приводятся примеры активной милитаризации отдельных государств ЕС. В частности, отмечается, что Литва направляет значительные финансовые средства на закупку вооружений, а Германия увеличивает численность личного состава своей армии.
По словам Муравейко, подобные шаги отражают наличие у европейских стран собственных политических амбиций и стремление сформировать условия для доминирования в регионе. Вместе с тем он указал, что на данный момент реализовать эти планы им не удается.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен защищать страны Европы от наркотрафика в условиях давления и санкций со стороны западных государств.