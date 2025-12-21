Песков подтвердил ожидание визита Алиева на саммит лидеров СНГ в Петербурге

Ранее сообщалось, что США начали подготовку к возможному участию президента России Владимира Путина в саммите G20, который планируют провести в Майами в декабре 2026 года. Об этом заявляла российская шерпа в «Группе двадцати» Светлана Лукаш. По её словам, страна-председатель исходит из того, что глава российского государства может принять участие в мероприятии.