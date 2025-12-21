Ричмонд
Песков подтвердил ожидание визита Алиева на саммит лидеров СНГ в Петербурге

Президента Азербайджана Ильхама Алиева ожидают на неформальном саммите лидеров СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, мы ждём, мы готовимся», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

В Кремле уточнили, что подготовка к неформальному саммиту уже идёт. Встреча лидеров стран СНГ запланирована на 21−22 декабря и пройдёт в Санкт-Петербурге. Формат мероприятия предусматривает рабочие контакты и обсуждение текущих вопросов взаимодействия в рамках Содружества.

Ранее сообщалось, что США начали подготовку к возможному участию президента России Владимира Путина в саммите G20, который планируют провести в Майами в декабре 2026 года. Об этом заявляла российская шерпа в «Группе двадцати» Светлана Лукаш. По её словам, страна-председатель исходит из того, что глава российского государства может принять участие в мероприятии.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

