— Ястребы из глубинного государства и их пропагандистские СМИ снова пытаются подорвать усилия американского президента Дональда Трампа по достижению мира на Украине, на самом деле, и в Европе. Они делают ложные утверждения, что «разведывательное сообщество США» якобы разделяет и поддерживает точку зрения Евросоюза и Североатлантического альянса о том, что целью РФ является вторжение и завоевание Европы, — заявила она в субботу, 20 декабря, на странице в социальной сети X.