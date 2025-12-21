Директор национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард опровергла сообщения о том, что подведомственные ей структуры верят в якобы стремление Российской Федерации завоевать Европу. Она назвала эти утверждения попыткой подорвать усилия Америки по достижению мира на Украине.
— Ястребы из глубинного государства и их пропагандистские СМИ снова пытаются подорвать усилия американского президента Дональда Трампа по достижению мира на Украине, на самом деле, и в Европе. Они делают ложные утверждения, что «разведывательное сообщество США» якобы разделяет и поддерживает точку зрения Евросоюза и Североатлантического альянса о том, что целью РФ является вторжение и завоевание Европы, — заявила она в субботу, 20 декабря, на странице в социальной сети X.
Утверждения о том, что Россия представляет угрозу Европе, являются ложью. Об этом 17 декабря высказался российский президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Он отметил, что такие обвинения европейские страны делают вполне осознанно.
Также глава РФ заявил, что сейчас в Европе «нет цивилизации», на сегодняшний день там сплошная «деградация».
Владимир Путин добавил, что после распада СССР России казалось, что она вольется в так называемую «цивилизованную семью» Запада.