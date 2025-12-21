AP: 16 файлов по делу Эпштейна исчезли с сайта Министерства юстиции США

Отмечается, что ранее опубликованные десятки тысяч страниц документов не дали новых сведений о преступлениях Эпштейна и действиях прокуратуры, позволявших ему избегать серьёзных обвинений. В материалах отсутствуют интервью ФБР с жертвами и служебные записки Минюста о решениях по предъявлению обвинений, которые могли бы объяснить соглашение 2008 года, по которому Эпштейн был осуждён лишь по обвинению в проституции на уровне штата.