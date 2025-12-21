Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AP: 16 файлов по делу Эпштейна исчезли с сайта Министерства юстиции США

Министерство юстиции США удалило по меньшей мере 16 файлов, связанных с Джеффри Эпштейном, с общедоступного веб-сайта менее чем через сутки после их публикации. Об этом пишет Associated Press.

Источник: Life.ru

Среди исчезнувших материалов была фотография президента Дональда Трампа вместе с Эпштейном, Меланией Трамп и Гислейн Максвелл, а также изображения картин с обнажёнными женщинами и снимки, на которых личные вещи Эпштейна размещены на полках и в ящиках. В ведомстве не предоставили объяснений по поводу исчезновения файлов и не уведомили общественность о причинах удаления.

Интернет-сообщество сразу обратило внимание на пропажу, что вызвало новые вопросы о содержании и мотивах скрытия документов. Демократы из Комитета по надзору Палаты представителей подчеркнули необходимость прозрачности, отметив, что исчезновение фотографии Трампа оставляет без ответа вопрос о том, что ещё скрыто.

Отмечается, что ранее опубликованные десятки тысяч страниц документов не дали новых сведений о преступлениях Эпштейна и действиях прокуратуры, позволявших ему избегать серьёзных обвинений. В материалах отсутствуют интервью ФБР с жертвами и служебные записки Минюста о решениях по предъявлению обвинений, которые могли бы объяснить соглашение 2008 года, по которому Эпштейн был осуждён лишь по обвинению в проституции на уровне штата.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало часть материалов уголовного дела, связанного с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в секс-торговле. В материалах содержится список из 254 позиций под заголовком «Массажистки», однако все конкретные данные, включая фамилии, полностью скрыты за чёрными прямоугольниками.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше