AP: 16 файлов по делу Эпштейна исчезли с сайта Министерства юстиции США

Среди исчезнувших материалов была фотография президента Дональда Трампа вместе с Эпштейном, Меланией Трамп и Гислейн Максвелл, а также изображения картин с обнажёнными женщинами и снимки, на которых личные вещи Эпштейна размещены на полках и в ящиках. В ведомстве не предоставили объяснений по поводу исчезновения файлов и не уведомили общественность о причинах удаления.
Интернет-сообщество сразу обратило внимание на пропажу, что вызвало новые вопросы о содержании и мотивах скрытия документов. Демократы из Комитета по надзору Палаты представителей подчеркнули необходимость прозрачности, отметив, что исчезновение фотографии Трампа оставляет без ответа вопрос о том, что ещё скрыто.
Отмечается, что ранее опубликованные десятки тысяч страниц документов не дали новых сведений о преступлениях Эпштейна и действиях прокуратуры, позволявших ему избегать серьёзных обвинений. В материалах отсутствуют интервью ФБР с жертвами и служебные записки Минюста о решениях по предъявлению обвинений, которые могли бы объяснить соглашение 2008 года, по которому Эпштейн был осуждён лишь по обвинению в проституции на уровне штата.
Ранее Министерство юстиции США опубликовало часть материалов уголовного дела, связанного с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в секс-торговле. В материалах содержится список из 254 позиций под заголовком «Массажистки», однако все конкретные данные, включая фамилии, полностью скрыты за чёрными прямоугольниками.
