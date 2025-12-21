Москалькова: группу россиян удалось вернуть с Украины

Группу граждан России удалось вернуть с территории Украины на родину в рамках гуманитарных мероприятий. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Речь идет о россиянах, чье возвращение ранее планировалось, однако по различным причинам было отложено. В результате проведённой работы им все же удалось благополучно прибыть в Россию.
Кроме того, по словам омбудсмена, несколько человек, которые ранее не смогли покинуть Херсонскую область по независящим от сторон обстоятельствам, впоследствии вернулись на территорию Украины.
Ранее Москалькова информировала о предстоящем возвращении 15 россиян из Украины в Россию и 15 граждан к их родственникам на украинскую территорию.