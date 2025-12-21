Правительство Венесуэлы прокомментировало захват США танкера с нефтью

Захват нефтяного танкера с венесуэльской нефтью американскими военными не останется без последствий — власти Венесуэлы намерены обратиться в многосторонние международные организации. Об этом говорится в официальном коммюнике, опубликованном в Telegram-канале вице-президента страны Дельси Родригес.
В документе подтверждается, что Венесуэла предпримет все необходимые шаги, включая обращение в Совет Безопасности ООН, другие международные структуры и правительства стран мира. Каракас охарактеризовал инцидент как акт пиратства и грубое нарушение международного права, указав, что военнослужащие США захватили в международных водах частное судно с венесуэльской нефтью и похитили членов его экипажа.
В коммюнике выражается уверенность, что международное право восторжествует, а виновные предстанут перед правосудием.
Ранее сообщалось, что США задержали у берегов Венесуэлы танкер, перевозивший груз трейдера из Китая.
