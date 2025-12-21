Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство Венесуэлы прокомментировало захват США танкера с нефтью

Захват нефтяного танкера с венесуэльской нефтью американскими военными не останется без последствий — власти Венесуэлы намерены обратиться в многосторонние международные организации.

Захват нефтяного танкера с венесуэльской нефтью американскими военными не останется без последствий — власти Венесуэлы намерены обратиться в многосторонние международные организации. Об этом говорится в официальном коммюнике, опубликованном в Telegram-канале вице-президента страны Дельси Родригес.

В документе подтверждается, что Венесуэла предпримет все необходимые шаги, включая обращение в Совет Безопасности ООН, другие международные структуры и правительства стран мира. Каракас охарактеризовал инцидент как акт пиратства и грубое нарушение международного права, указав, что военнослужащие США захватили в международных водах частное судно с венесуэльской нефтью и похитили членов его экипажа.

В коммюнике выражается уверенность, что международное право восторжествует, а виновные предстанут перед правосудием.

Ранее сообщалось, что США задержали у берегов Венесуэлы танкер, перевозивший груз трейдера из Китая.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше