Комбриг мехбригады ВСУ отправляет неугодных офицеров в штурмовики ради мест для друзей

Собеседник агентства отметил, что после назначения на должность Фокин сосредоточился на публичной активности и продвижении в социальных сетях. По его словам, подобный подход сформировался у командира ещё в период службы в «Азове»*, где внимание к медийному образу преобладало над управлением подразделениями. При этом кадровый резерв бригады оказался ограниченным, что и привело к усилению внутренних чисток.