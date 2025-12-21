Комбриг мехбригады ВСУ отправляет неугодных офицеров в штурмовики ради мест для друзей

«Командир 125-й отмбр начал массовые чистки офицерского состава. Неугодные отправляются в штурмы», — говорится в сообщении.
В российских силовых структурах уточнили, что речь идёт о командире 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ Владимире Фокине. По их данным, он отстраняет офицеров, которые не входят в его ближайшее окружение, и направляет их в штурмовые подразделения. Освободившиеся должности, как утверждается, занимают бойцы из формирования «Азов»*, а также родственники комбрига.
Собеседник агентства отметил, что после назначения на должность Фокин сосредоточился на публичной активности и продвижении в социальных сетях. По его словам, подобный подход сформировался у командира ещё в период службы в «Азове»*, где внимание к медийному образу преобладало над управлением подразделениями. При этом кадровый резерв бригады оказался ограниченным, что и привело к усилению внутренних чисток.
Ранее сообщалось, что в Сумской области был ликвидирован командир роты одной из украинских бригад, принимавший участие во вторжении в Курскую область. Информацию об этом ранее передали в российских силовых структурах. По их данным, речь шла о капитане Александре Соколовском, который командовал ротой в 17-й отдельной тяжёлой механизированной бригаде ВСУ. Он был уничтожен на Тёткинско-Глушковском направлении.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.