Дмитриев назвал конструктивными переговоры по Украине в Майами

Политолог-американист Константин Блохин в беседе с aif.ru предположил, что темой встречи в Майами могут стать последние переговоры по Украине между США и киевским режимом. По словам эксперта, во Флориде российской стороне, возможно, представят украинскую версию послевоенного урегулирования. Блохин также назвал встречи по Украине «челночной дипломатией» и пояснил свои слова.