Дмитриев назвал конструктивными переговоры по Украине в Майами

Кирилл Дмитриев рассказал, что переговоры, начавшиеся в Майами 20 декабря, продолжатся на следующий день.

Источник: Аргументы и факты

Встреча в американском городе Майами (штат Флорида) по урегулированию украинского конфликта проходит конструктивно, заявил специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Дискуссии проходят конструктивно», — сказал он российским журналистам.

В диалоге, кроме Дмитриева, принимают участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять руководителя Белого дома Джаред Кушнер. Глава РФПИ уточнил, что переговоры продолжатся 20 и 21 декабря по местному времени.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в рамках переговоров по Украине хочет понять, какие условия приемлемы для российских властей и киевского режима, чтобы сблизить их позиции и способствовать достижению мирного урегулирования.

19 декабря Дональд Трамп на фоне переговоров в Майами объявил о намерении отправиться во Флориду. Он уточнял, что намерен провести рабочие встречи. Вместе с тем конкретные даты поездки американский лидер не обозначил.

Политолог-американист Константин Блохин в беседе с aif.ru предположил, что темой встречи в Майами могут стать последние переговоры по Украине между США и киевским режимом. По словам эксперта, во Флориде российской стороне, возможно, представят украинскую версию послевоенного урегулирования. Блохин также назвал встречи по Украине «челночной дипломатией» и пояснил свои слова.

