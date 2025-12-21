Дмитриев назвал конструктивными переговоры по Украине в Майами

Встреча в американском городе Майами (штат Флорида) по урегулированию украинского конфликта проходит конструктивно, заявил специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Дискуссии проходят конструктивно», — сказал он российским журналистам.
В диалоге, кроме Дмитриева, принимают участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять руководителя Белого дома Джаред Кушнер. Глава РФПИ уточнил, что переговоры продолжатся 20 и 21 декабря по местному времени.
Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в рамках переговоров по Украине хочет понять, какие условия приемлемы для российских властей и киевского режима, чтобы сблизить их позиции и способствовать достижению мирного урегулирования.
19 декабря Дональд Трамп на фоне переговоров в Майами объявил о намерении отправиться во Флориду. Он уточнял, что намерен провести рабочие встречи. Вместе с тем конкретные даты поездки американский лидер не обозначил.
Политолог-американист Константин Блохин в беседе с aif.ru предположил, что темой встречи в Майами могут стать последние переговоры по Украине между США и киевским режимом. По словам эксперта, во Флориде российской стороне, возможно, представят украинскую версию послевоенного урегулирования. Блохин также назвал встречи по Украине «челночной дипломатией» и пояснил свои слова.