Стало известно, кто нарисовал висящую на стене Путина картину: разница в одной букве

Художник Путнин является автором картины на стене президента Путина.

Источник: Комсомольская правда

Автором картины, которая висит на стене у президента России Владимира Путина, является российский художник Олег Путнин. Об этом информирует РИА Новости.

Картина называется «Хлебное поле» и была написана в 2007 году. Олег Путнин — член Союза художников РФ и член Российской академии художеств.

Картина, висящая на стене за спиной президента Путина, появилась на видео пресс-службы Кремля, на котором российский лидер угощался свежей выпечкой от люберецкой пекарни «Машенька».

Напомним, во время эфира владелец пекарни Денис Максимов задал вопрос Владимиру Путину о налоговых изменениях для малого бизнеса. Ответ Владимира Владимировича дал надежду. Он отметил, что необходимо различать малый бизнес, который занимается производством и тот, который только занимается перепродажей импортного товара.

Ранее Путин признался, какая картина его «пробрала до слез». Подробности читайте здесь на KP.RU.