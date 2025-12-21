Стало известно, кто нарисовал висящую на стене Путина картину: разница в одной букве

Напомним, во время эфира владелец пекарни Денис Максимов задал вопрос Владимиру Путину о налоговых изменениях для малого бизнеса. Ответ Владимира Владимировича дал надежду. Он отметил, что необходимо различать малый бизнес, который занимается производством и тот, который только занимается перепродажей импортного товара.