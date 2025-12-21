Ричмонд
Власти США подтвердили задержание еще одного танкера у берегов Венесуэлы

У берегов Венесуэлы задержан нефтяной танкер, подтвердила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Власти Венесуэлы заявили, что захват судна американскими войсками не останется безнаказанным.

Источник: Reuters

«США будут продолжать пресекать незаконное перемещение запрещенной нефти, которая используется для финансирования наркотерроризма в регионе. Мы найдем вас и остановим», — написала госпожа Ноэм в соцсети X.

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявил, что власти страны в ответ на захват танкера обратятся в Совбез ООН и «другие многосторонние организации и к правительствам мира». Он пообещал, что «виновные в этих тяжких деяниях» ответят перед правосудием и историей.

