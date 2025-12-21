Делегация РФ на встрече G20 в Вашингтоне подняла вопрос о воровстве

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить ответные меры на возможную конфискацию российских активов, заблокированных ЕС и странами G7 после начала СВО. Было заморожено около 300 млрд евро резервов, их доходы частично направляются на поддержку Украины, что вызвало опасения у ряда европейских лидеров и в Москве сопровождается предупреждениями о зеркальных шагах в отношении активов недружественных стран.