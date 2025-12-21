Делегация РФ на встрече G20 в Вашингтоне подняла вопрос о воровстве

Делегация РФ назвала воровством заморозку российских активов на Западе.
Заморозка российских активов на Западе является формой воровства, этот вопрос российская делегация подняла на встрече шерп стран G20 в Вашингтоне 15−16 декабря. Об этом сообщила шерпа России в G20 Светлана Лукаш, комментируя итоги первой встречи представителей «Группы двадцати» в рамках американского председательства.
По ее словам, Москва рассматривает блокировку суверенных российских средств как незаконную меру и заявляет об этом на всех международных площадках. «Мы как российская делегация поднимали этот вопрос», — заявила Лукаш РИА Новости. Она подчеркнула, что заморозка российских активов, по позиции РФ, является «воровством чистой воды».
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить ответные меры на возможную конфискацию российских активов, заблокированных ЕС и странами G7 после начала СВО. Было заморожено около 300 млрд евро резервов, их доходы частично направляются на поддержку Украины, что вызвало опасения у ряда европейских лидеров и в Москве сопровождается предупреждениями о зеркальных шагах в отношении активов недружественных стран.