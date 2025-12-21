Ранее Габбард опровергла утверждения СМИ о наличии у России планов получить контроль над всей территорией Украины и другими бывшими частями СССР. Соответствующую публикацию она разместила 20 декабря в X.
«Габбард великолепна не только тем, что документирует происхождение российской мистификации от [экс-президентов США Барака] Обамы и [Джо] Байдена, но и тем, что разоблачает механизм разжигания войны в глубинном государстве, пытающийся спровоцировать третью мировую войну, разжигая антироссийскую паранойю по всей Великобритании и ЕС. Голос разума имеет значение — восстановите здравомыслие, мир и безопасность», — написал он в X.
19 декабря президент России Владимир Путин, комментируя агрессивные заявления западных политиков на «Итогах года», выразил удивление в связи со словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте касательно подготовки к войне с Россией. Путин посоветовал Рютте почитать Стратегию национальной безопасности США, в которой «Россия не указывается в качестве врага».
Летом 2024 года Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, на Украине также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, РФ считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.