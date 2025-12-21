Венесуэла пообещала дать ответ США на новый захват танкера с нефтью

Захват военными США танкера с венесуэльской нефтью не останется без ответа, поскольку Венесуэла обратится по этому поводу в многосторонние организации, сказано в коммюнике правительства указанного латиноамериканского государства.
Уточняется, что США остановили частное судно в международных водах и похитили членов корабля. Венесуэльская сторона назвала инцидент актом пиратства и грубым нарушением международного законодательства.
«Боливарианская Республика Венесуэла подтверждает, что эти действия не останутся безнаказанными, и предпримет все соответствующие шаги, включая обращение в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций, другие многосторонние организации и к правительствам мира», — говорится в коммюнике.
В Каракасе подчеркнули, что международное право возобладает, а виновные понесут ответственность за содеянное перед правосудием и историей.
Напомним, 20 декабря американские власти подтвердили факт задержания нефтяного танкера у побережья Венесуэлы. Судно было остановлено Береговой охраной США, которой помогали силы Пентагона. США заявили, что продолжать бороться с транспортировкой нефти, которая находится под санкциями.
По данным источников газеты The New York Times, американские военные задержали танкер Centuries. Он не числился в санкционных списках США и вёз сырьё для китайского нефтяного трейдера.
10 декабря США уже сообщали о задержании у берегов Венесуэлы другого нефтяного танкера. В Белом доме заявили, что судно якобы входило в теневой флот и перевозило санкционную нефть в интересах Ирана. Каракас в ответ обвинил американскую сторону в стремлении захватить природные богатства Венесуэлы.