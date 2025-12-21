Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев поблагодарил директора национальной разведки США Тулси Габбард за разоблачение так называемого «глубинного государства», которое, по его мнению, стремится спровоцировать конфликт между Россией и Европой. Об этом Дмитриев написал в своей публикации в социальной сети X.
Ранее Габбард опровергла утверждения о том, что разведывательные структуры США верят в намерения России завоевать Европу, назвав такие заявления попыткой «ястребов из глубинного государства» подорвать мирные усилия Вашингтона на Украине.
Дмитриев охарактеризовал Габбард как выдающуюся фигуру, которая не только документировала, как администрации Обамы и Байдена положили начало «российской афере», но и разоблачает военную машину, пытающуюся разжечь Третью мировую войну через антироссийскую паранойю в Великобритании и ЕС. Он также призвал к восстановлению здравомыслия, мира и безопасности.
