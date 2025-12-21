С сайта Минюста США пропали документы по делу Эпштейна

Днем ранее американское ведомство обнародовало часть материалов дела скандального бизнесмена во исполнение ранее принятого закона. В частности, президента США Дональда Трампа подозревают в связях с Эпштейном. Однако конкретных доказательств того, что политик был замешан в насилии над несовершеннолетними, представлено не было.
По данным AP, исчезнувшие файлы включали изображения картин с обнаженными женщинами, а также кадр, на котором была запечатлена серия снимков, разложенных на комоде и в ящиках. В частности, снимок главы Белого дома рядом с Эпштейном и Меланией Трамп.
На днях Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта о публикации файлов по делу финансиста. За высказались 427 конгрессменов, против оказался лишь один.
Ранее на сайте Минюста США было указано, что в телефонной книге финансиста Джеффри Эпштейна нашли актера Криса Эванса, известного по роли Капитана Америки.