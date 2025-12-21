Ричмонд
С сайта Минюста США пропали документы по делу Эпштейна

Как минимум 16 файлов исчезли из раздела сайта Минюста Соединенных Штатов, где были размещены документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом информирует Associated Press.

Источник: Reuters

Днем ранее американское ведомство обнародовало часть материалов дела скандального бизнесмена во исполнение ранее принятого закона. В частности, президента США Дональда Трампа подозревают в связях с Эпштейном. Однако конкретных доказательств того, что политик был замешан в насилии над несовершеннолетними, представлено не было.

По данным AP, исчезнувшие файлы включали изображения картин с обнаженными женщинами, а также кадр, на котором была запечатлена серия снимков, разложенных на комоде и в ящиках. В частности, снимок главы Белого дома рядом с Эпштейном и Меланией Трамп.

На днях Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта о публикации файлов по делу финансиста. За высказались 427 конгрессменов, против оказался лишь один.

Ранее на сайте Минюста США было указано, что в телефонной книге финансиста Джеффри Эпштейна нашли актера Криса Эванса, известного по роли Капитана Америки.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше