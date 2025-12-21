Власти Венесуэлы пообещали ответить на захват США танкера с нефтью

«Боливарианская Республика Венесуэла подтверждает, что эти действия не останутся безнаказанными, и предпримет все соответствующие шаги, включая обращение в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций, другие многосторонние организации и к правительствам мира», — говорится в заявлении.
В Каракасе квалифицировали произошедшее как акт пиратства и явное пренебрежение нормами международного права, указав, что военные США в нейтральных водах захватили частное судно с венесуэльской нефтью и задержали членов его команды. В коммюнике выражена уверенность, что международное право восторжествует, а виновные в этих серьёзных нарушениях предстанут перед судом и будут осуждены историей.
Напомним, ранее США задержали у берегов Венесуэлы крупный нефтяной танкер и планируют оставить себе нефть, которую он перевозил. Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что захваченный танкер является «самым крупным». Данная акция может серьёзно осложнить экспорт венесуэльской нефти, так как другие перевозчики станут опасаться загружать углеводороды в этой стране.
