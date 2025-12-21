Делегация России на саммите G20 назвала заморозку активов РФ воровством

Вместе с тем Еврокомиссия пыталась получить согласие стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева. Рассматривалась сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна вернуть после окончания конфликта и в случае выплаты Москвой материального ущерба.