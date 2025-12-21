Ричмонд
Делегация России на саммите G20 назвала заморозку активов РФ воровством

Саммит лидеров G20 под руководством США запланирован на декабрь 2026 года в Майами.

Источник: Комсомольская правда

Делегация России в G20 прокомментировала заморозку российских активов. Об этом в интервью РИА Новости рассказала шерпа российской делегации Светлана Лукаш.

«Мы как российская делегация поднимали этот вопрос», — подчеркнула Лукаш и охарактеризовала заморозку активов как «воровство чистой воды».

Напомним, первая встреча представителей стран «Группы двадцати» в рамках начавшегося американского председательства состоялась в Вашингтоне 15−16 декабря. Саммит лидеров G20 под руководством США запланирован на декабрь 2026 года в Майами.

Вместе с тем Еврокомиссия пыталась получить согласие стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева. Рассматривалась сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна вернуть после окончания конфликта и в случае выплаты Москвой материального ущерба.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупредила Европу о жестком ответе на конфискацию российских активов.

