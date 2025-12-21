Россия на саммите G20 назвала заморозку своих активов воровством

Глава Евросовета Антониу Кошта в этот же день сообщил, что участники саммита ЕС приняли решение о финансировании Украины на €90 млрд в 2026—2027 годах. По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, кредит предоставляется под ноль процентов. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что беспроцентный кредит €90 млрд для Украины — попусту потраченные деньги.