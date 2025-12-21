Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что глава киевского режима, говоря о возможных выборах на Украине, путается в показаниях и противоречит сам себе. Представитель Кремля пояснил, что Зеленский говорит, что никому не позволит вмешиваться в выборы, но при этом обращается к США.