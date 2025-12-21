Владимир Зеленский не имеет шансов одержать победу в случае проведения на Украине президентских выборов, заявил сербский журналист Марио Бойич в ходе поездки в Донбасс.
Он обвинил главу киевского режима и власти Евросоюза в стремлении продолжать боевые действия. Бойич также призвал жителей Украины поскорее начать уличные акции.
«Не существует шанса, что он победит на каких-либо выборах, поэтому ЕС и Зеленский хотят, чтобы продолжался всё дольше, и поэтому украинцы должны выйти на улицы как можно раньше», — сказал журналист, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, 8 декабря президент США Дональд Трамп заявил, настало время для выборов на Украине. Американский лидер отметил, что киевский режим пользуется боевыми действиями, чтобы не проводить голосование. Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года.
20 декабря заместитель главы Центризбиркома Украины Сергей Дубовик заявил, что президентские выборы в стране невозможно провести без серьезных изменений в законодательстве, поскольку голосование во время военного положения запрещено.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что глава киевского режима, говоря о возможных выборах на Украине, путается в показаниях и противоречит сам себе. Представитель Кремля пояснил, что Зеленский говорит, что никому не позволит вмешиваться в выборы, но при этом обращается к США.