Хитченс отметил, что Метревели, недавно вступившая в должность, в своей речи обвинила Москву в «экспорте хаоса» и заявила о решимости поддерживать Украину, что создаёт впечатление, будто Великобритания находится в состоянии конфликта с Россией. Обозреватель подчеркнул, что подобные заявления должны быть прерогативой избранных министров, подотчётных парламенту, а не руководителей спецслужб.