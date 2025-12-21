Глава британской разведки MI6 Блез Метревели подверглась критике со стороны обозревателя газеты The Daily Mail Питера Хитченса, который заявил, что её публичные выступления, напоминающие о состоянии войны с Россией, выходят за рамки её полномочий. По мнению колумниста, задача разведки — консультировать правительство, а не формулировать или провозглашать внешнюю политику.
Хитченс отметил, что Метревели, недавно вступившая в должность, в своей речи обвинила Москву в «экспорте хаоса» и заявила о решимости поддерживать Украину, что создаёт впечатление, будто Великобритания находится в состоянии конфликта с Россией. Обозреватель подчеркнул, что подобные заявления должны быть прерогативой избранных министров, подотчётных парламенту, а не руководителей спецслужб.
Он также выразил сожаление по поводу отсутствия в парламенте независимой дискуссии о России и Украине, призвав MI6 «вернуться в тень» и сосредоточиться на обеспечении безопасности, а не на публичной риторике.
В ответ на высказывания Метревели и начальника штаба обороны Великобритании Ричарда Найтона посольство РФ в Лондоне призвало прекратить изображать Россию врагом и запугивать население, отвергнув обвинения в создании угрозы.
Ранее сообщалось, что новая глава британской разведки в своей первой речи назвала РФ угрозой.
