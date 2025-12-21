Ранее Габбард опровергла сообщения о том, что американские спецслужбы якобы верят в планы России по «завоёванию Европы». Она назвала подобные утверждения провокацией со стороны «ястребов из глубинного государства», пытающихся сорвать мирные усилия США на Украине.
«Тулси Габбард великолепна не только тем, что документирует, как Обама и Байден положили начало “российской афере”, но и тем, что разоблачает военную машину глубинного государства, стремящуюся разжечь третью мировую войну, подпитывая антироссийскую паранойю по всей Великобритании и ЕС», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Дмитриева в социальной сети X.
Ранее сообщалось, что Кирилл Дмитриев прилетел в Майами для проведения переговоров с представителями США. В ходе визита были запланированы встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Спецпредставитель президента РФ назвал эти контакты конструктивными. По его словам, встречи продолжатся в субботу и воскресенье по местному времени.
