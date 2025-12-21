Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Филатов: Ирландия настороженно относится к идее вступить в НАТО

Российский дипломат рассказал о перспективах вступления Ирландии в НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Ирландия не намерена вступать в НАТО в ближайшее время, так как граждане этой страны настороженно относятся к подобной возможности. Об этом рассказал посол России в Дублине Юрий Филатов.

«Речь о вступлении Ирландии в НАТО пока не идет — население страны настороженно относится к такой перспективе», — сказал дипломат изданию «Известия».

Напомним, власти Ирландии задумались о потенциальном вступлении в НАТО после инцидента с дронами, которые появились в воздушном пространстве страны рядом с самолетом Владимира Зеленского во время его официального визита в Дублин.

Тем временем еще одна европейская страна жаждет вступить в НАТО якобы из-за России. Речь идёт об Австрии. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сказал журналистам в Варшаве, что США, Венгрия и Словакия не собираются поддерживать вступление Украины в альянс, назвав это якобы единственной причиной того, что она не будет принята в НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше