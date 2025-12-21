Посол Филатов: Ирландия настороженно относится к идее вступить в НАТО

Ирландия не намерена вступать в НАТО в ближайшее время, так как граждане этой страны настороженно относятся к подобной возможности. Об этом рассказал посол России в Дублине Юрий Филатов.
«Речь о вступлении Ирландии в НАТО пока не идет — население страны настороженно относится к такой перспективе», — сказал дипломат изданию «Известия».
Напомним, власти Ирландии задумались о потенциальном вступлении в НАТО после инцидента с дронами, которые появились в воздушном пространстве страны рядом с самолетом Владимира Зеленского во время его официального визита в Дублин.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте сказал журналистам в Варшаве, что США, Венгрия и Словакия не собираются поддерживать вступление Украины в альянс, назвав это якобы единственной причиной того, что она не будет принята в НАТО.