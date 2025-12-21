Выпускникам программы «Герои Vостока» вручили дипломы в Хабаровске

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин лично вручил дипломы о профессиональной переподготовке 50 участникам региональной образовательной программы «Герои Vостока» — участникам и ветеранам СВО. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», инициатива по созданию учебного курса для защитников Отечества была поддержана президентом Владимиром Владимировичем Путиным.
По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, в нашем регионе проект «Герои Vостока» был запущен в январе 2025 года, как аналог федеральной инициативы «Время Героев». В настоящее время выпускники завершили обучение по профилю «Государственное и муниципальное управление». Программу лично курировал губернатор Дмитрий Демешин. Кроме того, он выступил наставником Семёна Мустивого.
— Сегодня — не финиш, а мощный старт. Сейчас перед вами открывается самый важный этап: применение ваших знаний, навыков и энергии здесь, на земле нашего края, в реальных проектах, на реальных рабочих местах. Вы — те, кому предстоит строить, развивать, внедрять и вести за собой, — сказал губернатор, напутствуя выпускникам.
Отметим, что курсантов уже приступила к работе. Для остальных активно разрабатываются индивидуальные карьерные траектории, чтобы каждый участник программы, прошедший суровые испытания в условиях боевых действий, смог найти достойное применение своим навыкам и способностям в гражданской жизни.
— Каждый участник программы должен быть трудоустроен — это персональная ответственность каждого наставника. Ваша миссия — не просто помочь с поиском работы, а стать опорой в этом важном переходе, — акцентировал Дмитрий Демешин.
Напомним, основной образовательной площадкой для курсантов программы выступил Дальневосточный институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.
Также в реализации образовательной программы принимал участие Тихоокеанский государственный университет. В образовательный блок были встроены лекции руководителей органов власти, сенатора Хабаровского края, экспертов-практиков в области управления, спикеров всероссийского уровня.