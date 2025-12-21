Выпускникам программы «Герои Vостока» вручили дипломы в Хабаровске

— Сегодня — не финиш, а мощный старт. Сейчас перед вами открывается самый важный этап: применение ваших знаний, навыков и энергии здесь, на земле нашего края, в реальных проектах, на реальных рабочих местах. Вы — те, кому предстоит строить, развивать, внедрять и вести за собой, — сказал губернатор, напутствуя выпускникам.