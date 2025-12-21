Директор национальной разведки США Тулси Габбард назвала ложной статью Reuters, в которой говорится, что, по данным разведки США, президент России Владимир Путин якобы «планирует захватить всю Украину». Об этом она написала в социальной сети X.
Габбард охарактеризовала публикацию как пропаганду. По её мнению, Reuters действует в интересах «поджигателей конфликта», которые хотят сорвать усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
Руководительница Национальной разведки подчеркнула, что её ведомство пришло к выводу: напротив, Россия всеми силами стремится избежать военного столкновения с НАТО.
Ранее американский политолог Джон Миршаймер, рассматривая причины конфликта на Украине, назвал страны НАТО главными виновниками конфликта на Украине. По его мнению, «основную ответственность за конфликт несет НАТО, при этом главными проигравшими — не считая самой Украины — станут европейские члены альянса».
Он также отметил, что кризис в ЕС усилился на фоне поддержки Китаем и Россией многополярного мира. Миршаймер считает, что «золотое время» Европы прошло, а первые признаки кризиса появились ещё в 2017 году, когда ещё можно было предотвратить катастрофу. Сейчас же Евросоюзу предстоит бороться за выживание.
Кроме того, в декабре президент Владимир Путин официально заявил, что Россия не собирается нападать на Европу и никогда не имела таких планов. Во время «Прямой линии» 19 декабря он назвал подобные обвинения «чушью», объяснив, что такие заявления делаются только из внутриполитических соображений, создавая образ внешнего врага для отвлечения внимания от внутренних проблем экономики и социальной сферы в Европе.
Недавно глава государства рассказал о готовности России к сотрудничеству с США и странами Евросоюза. Президент уточнил, что такое взаимодействие возможно при условии равноправного диалога. Он отметил, что в случае выстраивания подобных отношений выгоду от этого получат все стороны.