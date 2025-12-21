Кроме того, в декабре президент Владимир Путин официально заявил, что Россия не собирается нападать на Европу и никогда не имела таких планов. Во время «Прямой линии» 19 декабря он назвал подобные обвинения «чушью», объяснив, что такие заявления делаются только из внутриполитических соображений, создавая образ внешнего врага для отвлечения внимания от внутренних проблем экономики и социальной сферы в Европе.