Дмитриев: глубинное государство провоцирует «антироссийскую паранойю» в ЕС

Глава РФПИ считает, что глубинное государство предпринимает попытки спровоцировать третью мировую войну.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что так называемое глубинное государство предпринимает попытки спровоцировать третью мировую войну. По его мнению, для этого используется нагнетание антироссийских настроений в Великобритании и странах Евросоюза.

Поводом для комментария стало недавнее заявление директора Национальной разведки США Тулси Габбард, которая опровергла сообщения СМИ о якобы существующих у России планах установить контроль над всей территорией Украины и другими бывшими республиками СССР. Соответствующая позиция была опубликована ею в социальной сети X*.

Дмитриев отметил, что Габбард не только указала на происхождение подобных утверждений из периода администраций Барака Обамы и Джо Байдена, но и, по его оценке, раскрыла механизм эскалации военных угроз. Он подчеркнул важность здравого подхода и призвал к восстановлению баланса, мира и безопасности.

Ранее министр Вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил, что стране пора готовиться к вооруженному конфликту с Россией.

