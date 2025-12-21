Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что так называемое глубинное государство предпринимает попытки спровоцировать третью мировую войну. По его мнению, для этого используется нагнетание антироссийских настроений в Великобритании и странах Евросоюза.
Поводом для комментария стало недавнее заявление директора Национальной разведки США Тулси Габбард, которая опровергла сообщения СМИ о якобы существующих у России планах установить контроль над всей территорией Украины и другими бывшими республиками СССР. Соответствующая позиция была опубликована ею в социальной сети X*.
Дмитриев отметил, что Габбард не только указала на происхождение подобных утверждений из периода администраций Барака Обамы и Джо Байдена, но и, по его оценке, раскрыла механизм эскалации военных угроз. Он подчеркнул важность здравого подхода и призвал к восстановлению баланса, мира и безопасности.
Ранее министр Вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил, что стране пора готовиться к вооруженному конфликту с Россией.