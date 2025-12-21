Член Палаты представителей Конгресса США, республиканка Анна Паулина Луна заявила, что никогда не поддерживала выделение финансовой помощи киевскому режиму и не собирается отказываться от своей позиции.
Она напомнила, что американские власти уже направляли на Украину «миллионы и миллионы долларов». Член Конгресса обвинила украинские власти в отмывании денег.
«Я с гордостью заявляю, что ни разу не голосовала за отправку хотя бы одного доллара Украине, и я все еще не намерена голосовать за это», — сказала Луна на конференции консервативной общественной организации Turning Point USA в американском штате Аризона.
Напомним, в октябре Анна Паулина Луна заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский каждый месяц отправляет примерно 50 миллионов долларов в анонимный саудовский банк. Она не стала раскрывать источник этой информации.
Ранее бывший премьер-министр Украины и сопредседатель Международного клуба народного единства Николай Азаров выразил мнение, что украинская экономика абсолютно нежизнеспособна без внешней финансовой поддержки. Экс-глава правительства обратил внимание, что дефицит бюджета страны говорит о её критической зависимости от поступлений денег из-за рубежа, и Запад это понимает.