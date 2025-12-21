Песков: Путин готов вести диалог с Макроном

«Он (Эмманюэль Макрон, — “Ъ”) сказал о готовности побеседовать с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить», — сказал Песков «РИА Новости».