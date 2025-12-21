Ричмонд
Песков: Путин готов вести диалог с Макроном

Президент России Владимир Путин готов вести диалог с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Он (Эмманюэль Макрон, — “Ъ”) сказал о готовности побеседовать с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить», — сказал Песков «РИА Новости».

19 декабря президент Франции заявил, что властям европейских стран было бы полезно возобновить диалог с Владимиром Путиным. По его словам, странам ЕС нужно найти способ для этого в ближайшие недели. Глава МИД России Сергей Лавров не исключал, что в случае готовности со стороны Парижа переговоры президентов России и Франции могут состояться.

