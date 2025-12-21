Лавров процитировал третий закон Ньютона, говоря о санкциях против РФ

Российский лидер также отметил, что санкции стран Запада, которые должны были подорвать экономику страны, наоборот, стали опорной точкой для быстрого и эффективного развития. Путин подчеркнул, что санкций в отношении России было введено больше, чем в отношении какой-либо другой страны мира. Всего их уже более 16 тысяч.