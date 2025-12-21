Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя санкции Евросоюза и США против России и стран Африки, привёл в пример третий закон Ньютона — один из основных законов физики. Об этом он рассказал журналистам после министерской конференции Форума партнёрства Россия — Африка.
«Жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдётся противодействие. Это и закон физики, и закон политики, и дипломатии», — отметил Лавров.
Он подчеркнул, что на форуме тема антироссийских и антиафриканских санкций ЕС и США не обсуждалась подробно. Российская сторона сейчас сосредоточена на создании рабочих механизмов, которые обеспечат торгово-экономические связи и сделают их устойчивыми к нарушениям международного права.
Напомним, что председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил о решении продлить все действующие санкции против России ещё на шесть месяцев — до 31 июля 2026 года. Все 19 введённых пакетов ограничительных мер продлят одновременно, как обычно.
Кроме того, Кошта уточнил, что лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить для Украины «репарационный кредит», который будет обеспечен за счёт замороженных российских активов.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что под влиянием позиции главы госдепа Марко Рубио Вашингтон принял решение ввести новые санкции против российских компаний. Издание отмечает, что это связано с оценкой главы Госдепартамента, который считает, что Москва существенно не изменила свою позицию по урегулированию конфликта на Украине.
Прежде глава государства Владимир Путин заявлял, что западные санкции положительно сказываются на России. По его словам, союзники Киева хотели уничтожить с помощью рестрикций нашу страну. Однако лишь поспособствовали развитию технологий в РФ.
Российский лидер также отметил, что санкции стран Запада, которые должны были подорвать экономику страны, наоборот, стали опорной точкой для быстрого и эффективного развития. Путин подчеркнул, что санкций в отношении России было введено больше, чем в отношении какой-либо другой страны мира. Всего их уже более 16 тысяч.